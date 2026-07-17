‘डर था कहीं मेकर्स मुझे रिप्लेस न कर दें’, रसिका दुग्गल ने बताया कैसे मिला ‘मिर्जापुर’ में बीना त्रिपाठी का किरदार

बता दें कि रसिका दुग्गल ने अपने करियर की शुरुआत छोटे-छोटे किरदारों से की थी। उन्होंने बताया, 'मैं रोज सुबह ऑडिशन देने निकलती थी और स्टूडियो के बाहर घंटों इंतजार करती थी। मैंने करीब 14 फिल्मों में छोटी-छोटी भूमिकाएं निभाई थीं, लेकिन उनमें से कई फिल्मों में मेरे सीन एडिटिंग के दौरान हटा दिए गए।' बावजूद इसके रसिका दुग्गल ने कभी हार नहीं मानी। इस पर बात करते हुए उन्होंने बताया, 'उस मुश्किल दौर में मेरे एफटीआईआई (FTII) के दोस्तों और थिएटर कम्युनिटी ने मेरा बहुत साथ दिया। यही वजह थी कि संघर्ष के बावजूद मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ।' रसिका के मुताबिक, सफलता का श्रेय केवल मेहनत को नहीं, बल्कि सही समय पर मिले अवसरों को भी जाता है।