कुशाल टंडन ने सालों बाद एक्स गर्लफ्रेंड गौहर खान पर तोड़ी चुप्पी, कहा- ‘मैं जिस लड़की से प्यार करता था अब वह…’

Alliance Reality Show Latest Update: इस समय ओटीटी पर दो ही रियलिटी शो छाए हुए हैं। पहला- ‘लॉक अप सीजन 2’ और दूसरा- ‘अलायंस’, दर्शक खूब एंटरटेन भी हो रहे हैं। इसी बीच रियलिटी शो ‘अलायंस’ का नया एपिसोड सामने आया है, जिसमें सोहेल खान और कुशाल टंडन के बीतचीत ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस बातचीत में अभिनेता कुशाल टंडन ने सालों बाद अपनी एक्स गर्लफ्रेंड गौहर खान का जिक्र किया। उन्होंने सीधे नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके बयान से साफ हो गया कि वह गौहर खान की ही बात कर रहे थे। इस बातचीत के बाद सोशल मीडिया पर दोनों के पुराने रिश्ते की चर्चा फिर से शुरू हो गई।