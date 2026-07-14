‘भाभी का घर नहीं, शो चल रहा है’, Lock Upp में आकांक्षा चौधरी के बयान से भड़कीं शिल्पा शिंदे बोली ‘निहायत बदतमीज’, घर में बढ़ा विवाद

टास्क के दौरान घर में बहस तेज हो गई। इसी बीच, आकांक्षा चौधरी ने गुस्से में शिल्पा शिंदे से कहा, "आपको क्या लग रहा है, भाबी जी घर पर है? शो चल रहा है क्या ये भाभी का घर नहीं है? आपको बता दूं, आपका शो खत्म हो चुका है। आपको उस शो से निकाला जा चुका है, अब चुप हो जाइए।" आकांक्षा की इस कमेंट के बाद शिल्पा शिंदे भी शांत नहीं रहीं। उन्होंने जवाब करते हुए कहा,"इसको कहते हैं निहायत बदतमीज, जो तुम हो।"