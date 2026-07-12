‘गद्दा-चप्पल फेंकोगी?’ फराह खान ने आकांक्षा चौधरी को lock upp में लगाई फटकार, सीधे भेजा सजा सेल

बता दें, फराह खान यहीं नहीं रुकीं। उन्होंने आकांक्षा को घर की सबसे बदतमीज, झगड़ालू और परेशान करने वाली कंटेस्टेंट" तक कह दिया। साथ ही, उन्होंने याद दिलाया कि कुछ समय पहले तक आकांक्षा दर्शकों की पसंदीदा कंटेस्टेंट मानी जा रही थीं, लेकिन उनके हालिया व्यवहार ने उनकी छवि पर असर डाला है। दूसरी ओर रितेश देशमुख ने भी उन पर छोटी बात को बड़ा विवाद बनाने का आरोप लगाया। अब देखना दिलचस्प होगा कि सजा सेल में बिताया गया ये एक हफ्ता आकांक्षा चौधरी के खेल और उनकी रणनीति पर क्या असर डालता है।