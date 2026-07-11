टीवी एक्टर राजेश पुरी ने दी सुनीता आहूजा को सलाह, बोले- ‘बोलने से पहले गोविंदा की सुपरस्टार वाली इमेज का ध्यान रखें

फिल्म के सेट पर लेट आने की बात पर राजेश पुरी ने बताया, 'मैं एक फिल्म कर रहा था, 'राजा भैया' या उसके डायरेक्टर थे रमन कुमार। तो मैंने एक दिन पैकअप हुआ तो रमन से पूछा, मैंने कहा, "यार कल की क्या शिफ्ट है?" तो उन्होंने कहा, "गोविंदा शिफ्ट।" मैंने कहा, "क्या मतलब?" कहते, "यार वो जब आ जाएगा शिफ्ट शुरू हो जाएगी।" तो लेकिन अब नेक्स्ट डे आए भाई साहब, लेट आए, काफी लेट आए, काफी… इतना लेट कि लोगों ने लंच-वंच भी कर लिया था, तब वो आये थे। जब गोविंदा आए और "जी आए हां क्या है?' और 45 मिनट के अंदर पूरा सीन शूट हो गया। वो बंदा क्या जादू करता है, वो फटाफट आ गया, सब डायलॉग भी याद कर लिए, इंप्रोवाइज भी कर लिया, शूट भी कर दिया, टारगेट भी कंप्लीट कर दिया। अब ऐसे आदमी को आप क्या कहोगे? वो बात अलग है कि हम पक गए सुबह से बैठे-बैठे, लेकिन काम पूरा करके गया। वो एक बहुत अच्छा इंसान है।