‘गोंविदा के 10 अफेयर हों तब भी नहीं छोड़ूंगी’, बयान के बाद Lock Upp में सुनीता आहूजा के इमोशनल और फनी मोमेंट्स वायरल

शो में बातचीत के दौरान सुनीता आहूजा ने अपने पति गोविंदा का खुलकर बचाव किया। उन्होंने कहा कि अगर गोविंदा के "10 अफेयर" भी हों तो उस पर कमेंट करने का अधिकार किसी और को नहीं है। साथ ही, उन्होंने ये भी कहा, "गोविंदा चाहे 10 अफेयर करें, तुम्हें उससे क्या? उन्हें कुछ कहने का हक किसी को नहीं है। सिर्फ मैं ही उनके बारे में बोल सकती हूं।" उनका ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई यूजर्स ने उनके सपोर्ट में प्रतिक्रिया दी, जबकि कुछ फैंस ने इस बयान पर सवाल भी उठाए।