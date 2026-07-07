‘9 साल बाद गिड़गिड़ाकर वापस बुलाया’, शिल्पा शिंदे का बड़ा दावा, हैरेसमेंट केस पर Lock Upp में फिर छिड़ी बहस

इन सवालों पर जवाब देते हुए शिल्पा शिंदे ने कहा कि उन्होंने अपने अधिकारों के लिए हर संभव तरीका अपनाया। उन्होंने कहा, "मैंने साम, दाम, दंड, भेद का इस्तेमाल किया। मैंने कानून का गलत यूज नहीं किया, मैंने उसका इस्तेमाल किया। अगर आप कहते हैं कि मैंने कानून को अपने पक्ष में करने के लिए उसे तोड़ा-मरोड़ा, तो आप वही लोग हैं जो किसी महिला के मरने के बाद मोमबत्तियां जलाते हैं और कहते हैं कि उसने अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ी।"