दिलजीत दोसांझ की ‘Satluj’ पर छिड़ा सियासी घमासान, सुखबीर सिंह बादल बोले- ‘अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है’

Diljit Dosanjh Satluj Political Row: आने वाले कुछ ही महीनों में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं, अब राज्य में OTT प्लेटफॉर्म Zee5 से दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' को हटाए जाने से एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। साथ ही सोशल मीडिया पर SGPC (शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी) और शिरोमणि अकाली दल ने इस फिल्म का समर्थन किया है। बता दें कि दिलजीत दोसांझ और अर्जुन रामपाल स्टारर फिल्म 'सतलुज' की कहानी एक एक्टिविस्ट के संघर्ष पर आधारित है, जिन्होंने पंजाब में उग्रवाद के चरम पर होने के दौरान गैर-न्यायिक हत्याओं (एक्स्ट्रा-ज्यूडिशियल किलिंग्स) का पर्दाफाश किया था। फिल्म को भारत में OTT से हटाए जाने के बाद SAD प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने सोशल मीडिया पर फिल्म का समर्थन करते हुए युवाओं से इसे देखने की अपील की है।