‘उसने मुझे सिगरेट से जलाया, थप्पड़ मारे, वो साइकोटिक था’, ‘इश्कबाज’ फेम टीवी एक्ट्रेस निति टेलर का छलका दर्द

टीवी एक्ट्रेस निति टेलर का छलका दर्द। (फोटो सोर्स: nititaylor)
Niti Taylor Abusive Relationship: टीवी एक्ट्रेस नीति टेलर ने एक अब्यूसिव रिलेशनशिप से बचने के बारे में खुलकर बात की है। प्राइम वीडियो के रियलिटी शो अलायंस पर बातचीत के दौरान, एक्टर ने बताया कि उनका एक्स-बॉयफ्रेंड हिंसक था, उन्होंने बताया कि एक बार उसने उनकी जांघ के अंदर की तरफ सिगरेट से जला दिया था, जिसके बाद वो उस रिलेशनशिप से दूर चली गईं।
मिनी माथुर, रूही दोसानी और डेलबर आर्या से बात करते हुए, नीति टेलर ने अपने एक्स-बॉयफ्रेंड के हाथों हुए कथित अब्यूज़ को याद किया। अपनी स्किन पर बने निशान दिखाते हुए नीति ने कहा, “मेरे एक्स-बॉयफ्रेंड ने एक बार मुझे सिगरेट से जलाया था। वो वायलेंट और साइकोटिक था। एक रात वो पागल हो गया, उसका बर्थडे था। उसने मुझे थप्पड़ मारा और फिर मैंने बस कहा, ‘गुडबाय, मिलते हैं।’ लेकिन वैसे भी, मैं उस समय बस एक बच्ची थी। क्योंकि आप कमजोर होते हैं, आप लोगों के कैरेक्टर को ठीक से जज नहीं कर पाते। वो साइकोटिक था।”
नीति ने अगस्त 2019 में अपने बॉयफ्रेंड परीक्षित बावा से सगाई की और एक साल बाद, 13 अगस्त, 2020 को दोनों ने शादी कर ली। 2024 में, कपल के अलग होने की अफवाहें उड़ीं। हालांकि, अपनी चुप्पी तोड़ते हुए और ये बताते हुए कि उन्होंने इन अटकलों पर जवाब देने से क्यों परहेज किया, नीति ने कहा, “जब आप रिएक्ट नहीं करते हैं, तो यही जवाब होता है। अगर कुछ नहीं हो रहा है, तो आप कोई जस्टिफिकेशन नहीं देंगे।”
नीति एक पॉपुलर टेलीविजन एक्टर हैं, जिन्हें 'कैसी ये यारियां' में नंदिनी मूर्ति, 'गुलाम' में शिवानी माथुर और 'इश्कबाज' में मन्नत कौर खुराना का रोल करने के लिए जाना जाता है। 15 साल की उम्र में नीति ने अपना एक्टिंग करियर शुरू किया और 2009 के शो प्यार का बंधन से टेलीविजन पर डेब्यू किया। उन्हें कैसी ये यारियां से ब्रेकथ्रू मिला, जहां पार्थ समथान के साथ उनकी केमिस्ट्री ने दिल जीत लिया, और ये जोड़ी टेलीविजन की सबसे पसंदीदा ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में से एक बन गई। इस शो ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई। नीति ने कई टेलीविजन शो में काम किया और 'झलक दिखला जा' जैसे रियलिटी शो में भी हिस्सा लिया। आखिरीबार वो साल 2023 के शो 'बड़े अच्छे लगते हैं 2' में नजर आयीं थीं।
कुणाल खेमू द्वारा होस्ट किया जाने वाला, अलायंस एक रियलिटी गेम शो है जहाँ लॉयल्टी रातों-रात बदल जाती है और इक्वेशन बिना किसी वॉर्निंग के बदल सकते हैं। पिछले हफ़्ते, शो से दो लोग बाहर हो गए। जहां वंशज सिंह को अलायंस ने बाहर कर दिया, वहीं रवि किशन ने अपनी मर्जी से सांसद के तौर पर अपनी ड्यूटी पर लौटने का फैसला किया। उनकी जगह एक्टर-फिल्ममेकर सोहेल खान, इन्फ्लुएंसर वृद्धि पटवा और आगू स्टेनली चिडोज़ी शामिल हुए।
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