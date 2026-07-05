‘उसने मुझे सिगरेट से जलाया, थप्पड़ मारे, वो साइकोटिक था’, ‘इश्कबाज’ फेम टीवी एक्ट्रेस निति टेलर का छलका दर्द

नीति एक पॉपुलर टेलीविजन एक्टर हैं, जिन्हें 'कैसी ये यारियां' में नंदिनी मूर्ति, 'गुलाम' में शिवानी माथुर और 'इश्कबाज' में मन्नत कौर खुराना का रोल करने के लिए जाना जाता है। 15 साल की उम्र में नीति ने अपना एक्टिंग करियर शुरू किया और 2009 के शो प्यार का बंधन से टेलीविजन पर डेब्यू किया। उन्हें कैसी ये यारियां से ब्रेकथ्रू मिला, जहां पार्थ समथान के साथ उनकी केमिस्ट्री ने दिल जीत लिया, और ये जोड़ी टेलीविजन की सबसे पसंदीदा ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में से एक बन गई। इस शो ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई। नीति ने कई टेलीविजन शो में काम किया और 'झलक दिखला जा' जैसे रियलिटी शो में भी हिस्सा लिया। आखिरीबार वो साल 2023 के शो 'बड़े अच्छे लगते हैं 2' में नजर आयीं थीं।