‘अगर आकांक्षा का दिल तोड़ा तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगी’, Lock Upp में कंगना रनौत का फूटा गुस्सा, वॉशरूम में फूट-फूटकर रोए योगेश रावत

जब योगेश ने सिर हिलाया, तो कंगना ने तुरंत रिएक्ट किया। “हां जी कर रहे हो? शर्मिंदा तो हो जाओ थोड़ा। मुझे इस तरह के लड़कों से इतनी नफरत है… जो लड़कियों का दिल तोड़ते हैं और उनको मूर्ख बनाते हैं। और अगर तुमने आकांक्षा चौधरी का दिल तोड़ा, तो मैं तुम्हें तोड़ने आऊंगी।” योगेश ने कहा कि ये टैग उन्हें दूसरों ने दिया था और इससे यह पता नहीं चलता कि वो कौन हैं।