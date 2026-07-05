‘लड़कियों के साथ रिश्ता रहा’, Bisexual होने का राज खुलने के बाद आकांक्षा चमोला ने श्रेया कालरा की उड़ाई धज्जियां

रितेश देशमुख और फराह खान द्वारा होस्ट किए जा रहे 'लॉक अप 2' में अब तक कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। शो में कंटेस्टेंट्स अपने निजी राजों के साथ खेल रहे हैं, लेकिन आकांक्षा और श्रेया के बीच हुआ यह विवाद अब तक के सबसे चर्चित घटनाक्रमों में शामिल हो गया है। आने वाले एपिसोड में दोनों के रिश्ते किस दिशा में जाएंगे और घर के बाकी सदस्य किसका साथ देंगे, इस पर दर्शकों की नजरें टिकी हुई हैं।