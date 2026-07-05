‘गरीब बच्चे करेंगे तो गरीबी बढ़ेगी’, तीसरे बच्चे का खोला राज, अश्नीर ग्रोवर की पत्नी ने दिया विवादित बयान

Madhuri Jain Grover Controversial Statement: नेटफ्लिक्स के शो लॉकअप सीजन 2 में आए दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। शो में कंटेस्टेंट्स अपने साथ अपने तीन बड़े राज लाइफलाइन्स के तौर पर लेकर आए हैं। हाल ही में आकांक्षा चमोला के दो बड़े राज बाहर आने के बाद काफी हंगामा देखने को मिल रहा है। वहीं शो की दूसरी कंटेस्टेंट बिजनेसमैन अश्नीर ग्रोवर की पत्नी और खुद एक सक्सेसफुल बिजनेसवुमन माधुरी जैन ग्रोवर ने भी अपने परिवार से जुड़ा एक निजी सच बयां किया है। हालांकि माधुरी के सच बोलने के बाद काफी लोग उनपर अब निशाना साधने लगे हैं। आखिर माधुरी ने ऐसा क्या बोल दिया जिसके बाद काफी विवाद देखने को मिल रहा है, चलिए जानते हैं।