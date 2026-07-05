‘मैं Bisexual थी, मेरे लड़कियों के साथ रहे रिश्ते’, अपना सच बताकर जोर-जोर से रोने लगीं आकांक्षा चमोला

Akanksha Chamola Bisexual Secret In Lock Upp: रियलिटी शो 'लॉक अप' का नया सीजन लगातार चौंकाने वाले खुलासों की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है। हर एपिसोड में कोई न कोई कंटेस्टेंट अपनी निजी जिंदगी का ऐसा राज खोल रहा है, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर तेज हो जाती है। इस बार अभिनेत्री आकांक्षा चमोला ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा ऐसा खुलासा किया जिसने सभी को हैरान कर दिया।