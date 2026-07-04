बेटी-पिता के विवादित वीडियो पर इन्फ्लुएंसर का फूटा गुस्सा, बोलीं- हम समाज को क्या मेसेज दे रहे हैं

Father Daughter Viral Video Controversy: सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन कोई न कोई वीडियो चर्चा का विषय बन जाता है। कई बार ये वीडियो मनोरंजन के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ कंटेंट ऐसे भी होते हैं जो लोगों के बीच तीखी बहस छेड़ देते हैं। इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर वायरल है, जिसमें एक बेटी और उसके पिता की नजदीकियों को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। इसी विवाद के बीच एक चर्चित इन्फ्लुएंसर ने भी खुलकर अपनी राय रखी है, जिसके बाद मामला और ज्यादा सुर्खियों में आ गया है।