अभिनेत्री के सामने अचानक आए ‘मोदी जी’, हैरान होकर बोलीं- हेलो मेरा नाम ईशा है, एक्ट्रेस अब होने लगीं ट्रोल

Isha Malviya-Modi Ji Viral Video (सोर्स- @tahirjasus)
Isha Malviya-Modi Ji Viral Video: टीवी अभिनेत्री ईशा मालवीय इन दिनों अपने किसी नए शो या म्यूजिक वीडियो की वजह से नहीं, बल्कि एक वायरल वीडियो के चलते सुर्खियों में हैं। इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग उनके रिएक्शन को लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं।
कई यूजर्स ने उनके आईक्यू तक पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि, वीडियो को लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और ये साफ नहीं है कि वीडियो में दिखा रिएक्शन पूरी तरह स्वाभाविक था या एंटरटेनमेंट के नजरिए से ही रिकॉर्ड किया गया था।
दरअसल, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में ईशा मालवीय एक ऐसे व्यक्ति से मिलती दिखाई देती हैं, जिसकी शक्ल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी मिलती-जुलती है। उस शख्स को देखकर ईशा पहले तो हैरान नजर आती हैं और फिर मुस्कुराते हुए उनसे हाथ मिलाती हैं। इसके बाद वो अपना परिचय देते हुए कहती हैं, 'हेलो… मेरा नाम ईशा है।'
यही छोटा सा वीडियो अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है। वीडियो सामने आते ही कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि ईशा उस शख्स को सचमुच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ बैठीं। इसके बाद कमेंट सेक्शन में मीम्स और ट्रोलिंग की बाढ़ आ गई। कुछ लोगों ने उनके सामान्य ज्ञान पर सवाल उठाए, तो कुछ ने इसे महज एक फनी मोमेंट बताते हुए ज्यादा गंभीरता से नहीं लेने की सलाह दी। ताहिर जासूस समेत कई पैपराजी पेजिस पर ईशा के वीडियोज शेयर किए गए हैं।
जिस व्यक्ति से ईशा मालवीय मिलती नजर आ रही हैं, वह वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं हैं। वो एक मशहूर मिमिक्री और लुक-अलाइक आर्टिस्ट हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी के हावभाव, पहनावे और बोलने के अंदाज की नकल करते हैं। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो पहले भी वायरल हो चुके हैं और कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में लोग उन्हें देखकर पहली नजर में भ्रमित हो जाते हैं।
यही वजह है कि इस वीडियो को देखने के बाद भी कई लोगों को पहली नजर में लगा कि सामने सचमुच प्रधानमंत्री मौजूद हैं। हालांकि बाद में पता चला कि वह केवल मोदी जी की तरह दिखने वाले कलाकार हैं।
वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर लोगों की राय दो हिस्सों में बंट गई। कुछ यूजर्स ने ईशा मालवीय को जमकर ट्रोल किया और कहा कि उन्हें इतना भी पता नहीं चला कि सामने असली प्रधानमंत्री नहीं हैं। कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि "इतना कम आईक्यू कैसे हो सकता है?"
वहीं दूसरी ओर कई लोगों ने ईशा का बचाव भी किया। उनका कहना है कि वीडियो का पूरा संदर्भ सामने नहीं आया है। संभव है कि ईशा पहले से जानती हों कि सामने लुक-अलाइक आर्टिस्ट हैं और उन्होंने केवल शिष्टाचार के तौर पर हाथ मिलाया हो। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कुछ सेकंड के वीडियो के आधार पर किसी की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाना सही नहीं है।
ये पहली बार नहीं है जब किसी सेलिब्रिटी का किसी लुक-अलाइक के साथ वीडियो वायरल हुआ हो। बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में कई बार अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे दिखने वाले कलाकारों के वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को भ्रमित कर चुके हैं। ऐसे वीडियो अक्सर मनोरंजन के उद्देश्य से बनाए जाते हैं और कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज बटोर लेते हैं।
ईशा मालवीय टीवी इंडस्ट्री का जाना-पहचाना चेहरा हैं। उन्होंने कई लोकप्रिय टीवी शोज में काम किया है और रियलिटी शो में हिस्सा लेने के बाद उनकी लोकप्रियता में काफी इजाफा हुआ। ईशा बिग बॉस सीजन 16 में भी नजर आई थीं। सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है और उनके हर पोस्ट पर लाखों लाइक्स और कमेंट्स आते हैं।
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