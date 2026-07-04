अभिनेत्री के सामने अचानक आए ‘मोदी जी’, हैरान होकर बोलीं- हेलो मेरा नाम ईशा है, एक्ट्रेस अब होने लगीं ट्रोल

Isha Malviya Meets Duplicate Modi Ji: टीवी अभिनेत्री ईशा मालवीय का हाल ही में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद उनके आईक्यू को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल वीडियो में नजर आता है कि वो 'मोदी जी' की तरह दिखने वाले शख्स को देखकर काफी हैरान हो जाती हैं। इसके बाद वो उनसे हाथ मिलाकर कहती हैं- हेलो मेरा नाम ईशा है। एक्ट्रेस के इस वीडियो को देखने के बाद अब उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि ईशा का इतना कम आईक्यू कैसे हो सकता है। दरअसल वीडियो में नजर आ रहा शख्स मोदी जी की कॉपी है, जो पीएम मोदी की नकल करता है और बिल्कुल उन्हीं की तरह ही दिखता है।

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