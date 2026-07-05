Pandavani Teejan Bai Death: पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, लंबे समय से चल रही थीं बीमार

Pandavani Teejan Bai Passed Away: भारतीय लोककला जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पांडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में अंतिम सांस ली। लंबे समय से अस्वस्थ चल रही तीजन बाई पिछले कई सप्ताह से अस्पताल में भर्ती थीं। उनके निधन के साथ ही भारतीय लोककला के एक स्वर्णिम अध्याय का अंत हो गया।