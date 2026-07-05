मौत से पहले जरीन खान ने अपने डर का किया था खुलासा, बेटी फराह ने बताई मां की आखिरी इच्छा

फराह ने अपनी मां की प्रार्थना सभा का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इस सभा में केवल एक धर्म के धार्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि पारसी, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख धर्म के प्रतिनिधियों ने मिलकर प्रार्थना की। करीब दो हजार लोग इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए और सभी ने जरीन खान को अपने-अपने तरीके से श्रद्धांजलि दी। फराह का कहना है कि उनकी मां हमेशा सभी धर्मों का सम्मान करती थीं और उनकी विदाई भी उसी सोच को दर्शाती थी।