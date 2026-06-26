‘केतन अग्रवाल को पहले ही समझ क्यों नहीं आया?’, दिशा पाटनी की बहन खुशबू ने सिया गोयल केस पर कही बड़ी बात

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपी सिया गोयल के बयानों ने इस मामले को और भी रहस्यमय बना दिया है। अब जांच में ऐसी बातें सामने आ रही हैं, जिनसे पता चलता है कि हत्या की साजिश कथित तौर पर काफी पहले से रची जा रही थी। हालांकि, पुलिस अभी इन सभी दावों की जांच कर रही है और अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है।