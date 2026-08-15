15 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

सुनीता आहूजा के ‘शुगर डैडी’ वाले बयानों पर गोविंदा का पलटवार, बोले- ‘आप बहुत ज्यादा गालियां देने लगीं हैं’

Govinda reaction to Sunita Ahuja: सुनीता आहूजा और गोविंदा का रिश्ता इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में सुनीता के बयानों के बीच गोविंदा का बयान चर्चा में है। एक्टर ने पत्नी द्वारा गालियों को लेकर कथिततौर पर नाराजगी जताई है।
3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Aug 15, 2026

Govinda Reaction on Sunita Ahuja

गोविंदा और सुनीता आहूजा की फोटोज। (फोटो सोर्स: instagram- vmj_bollywood and officialsunitaahuja)

Govinda on Sunita Ahuja: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच क तकरार इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। आये दिन सुनीता आहूजा गोविंदा की लेकर मीडिया के सामने टिपण्णी करती नजर आती हैं। हाल ही में सुनीता आहूजा के कथित 'शुगर डैडी' वाले बयान और गोविंदा के साथ एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार का एयरपोर्ट पर स्पॉट होने की फोटोज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी थीं। जिसके चलते दोनों के अफेयर की चर्चा हो रही है। हालांकि, दोनों के बीच किसी रोमांटिक रिश्ते की पुष्टि नहीं हुई है। इस पर अब गोविंदा का एक बयान सामने आया है।

गोविंदा का सुनीता आहूजा पर पलटवार (Govinda on Sunita Ahuja)

हाल ही में गोविंदा का एक बयान सामने आया है, जिसमें वो सुनीता आहूजा का नाम लेते हुए उनके द्वारा गालियां देने को लेकर नाराजगी जाहिर करते नजर आ रहे हैं। उनका यह बयान सामने आने के बाद एक बार फिर दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

‘सुनीता जी, आप बहुत ज्यादा गन्दी गालियां देने लगी हैं’

गोविंदा ने कहा, “अच्छा, मैं एक बार फिर कहूंगा कि सुनीता जी, आप बहुत ज्यादा गालियां देने लगी हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि अगर आपसे लोग प्रेरित हो गए और आपका आईना आपको दिखाएंगे, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह का व्यवहार करेंगी, वो भी उसे फॉलो करेंगे।” उन्होंने आगे कहा कि ऐसा न हो कि लोग उनके साथ भी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करने लगेंगे। गोविंदा ने कहा, “कहीं ऐसा न हो कि आपके ही साथ लोग फिर गलत व्यवहार करना और गाली देना शुरू कर दें, तो हम सब बहुत लज्जित हो जाएंगे। ऐसा मत कीजिए। आपने मां-बहन के नाम को बहुत सस्ता कर दिया है।”

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, हाल ही में गोविंदा को एक्टेस कोमल रानी स्वर्णकार के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया था। दोनों की फोटोज और वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनके रिश्ते को लेकर अटकलें शुरू हो गईं। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि दोनों अपकमिंग प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके बीच किसी रोमांटिक रिश्ते की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है।

गोविंदा और कोमल रानी पर सुनीता का रिएक्शन (Sunita Ahuja On Govinda Affair Rumours)

इसी बीच गोविंदा और कोमलरानी की फोटोज सामने आने के बाद सुनीता आहूजा का एक कथित रिएक्शन भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। रिपोर्ट्स में उनके हवाले से बेटी की उम्र की लड़की के साथ गोविंदा के नजर आने पर नाराजगी जताने की बात कही गई थी। हालांकि, इस कथित बयान का आधिकारिक संदर्भ स्पष्ट नहीं है।

हालांकि, सुनीता आहूजा की इस कथित टिप्पणी का पूरा और आधिकारिक संदर्भ स्पष्ट नहीं है। इसलिए वायरल क्लिप या सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर इसे उनका निश्चित बयान मानना फिलहाल उचित नहीं होगा।

गोविंदा-सुनीता का रिश्ता (Govinda and Sunita Ahuja Relationship)

बता दें कि गोविंदा और सुनीता आहूजा ने लगभग 40 साल पहले 1987 में सात फेरे लिए थे। दोनों के दो बच्चे हैं, बेटी टीना आहूजा और बेटा यशवर्धन आहूजा। हालांकि, इनकी शादी बॉलीवुड की चर्चित शादियों में से एक रही है। शादी के इतने सालों तक दोनों मजबूती से एक दूसरे का साथ देते हुए नजर आते रहे हैं। बता दें कि हाल ही में सुनीता आहूजा फराह खान और रितेश देशमुख द्वारा होस्ट किये जा रहे शो 'लॉकअप 2: सच या सजा' में बतौर कंटेस्टेंट नजर आयीं थीं। इसी शो में गोविंदा अपनी पत्नी को सपोर्ट करने पहुंचे थे।

लेकिन समय-समय पर उनके रिश्ते को लेकर अफवाहें भी सामने आती रही हैं। ऐसे में बीते कुछ दिनों में आए बयानों को लेकर दोनों के बीच किसी नए विवाद की पुष्टि के तौर पर देखना जल्दबाजी होगी।

2 तलाक के बाद 20 साल छोटी लड़की से प्यार! अनुराग कश्यप को सेट पर हुआ प्यार का एहसास, बोले- दूर रहने की कई कोशिशें की

ये भी पढ़ें
Anurag Kashyap On Dating with 20 year younger Shubhra Shetty

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Updated on:

15 Aug 2026 04:19 pm

Published on:

15 Aug 2026 04:19 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सुनीता आहूजा के ‘शुगर डैडी’ वाले बयानों पर गोविंदा का पलटवार, बोले- ‘आप बहुत ज्यादा गालियां देने लगीं हैं’

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

2 तलाक के बाद 20 साल छोटी लड़की से प्यार! अनुराग कश्यप को सेट पर हुआ प्यार का एहसास, बोले- दूर रहने की कई कोशिशें की

Anurag Kashyap On Dating with 20 year younger Shubhra Shetty
बॉलीवुड

Independence Day 2026: तिरंगा फहराने से पहले रवीना टंडन ने फोड़ा नारियल, जानें क्या है इसकी वजह

Raveena Tandon Independence Day 2026 Video
बॉलीवुड

‘मैम मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूं’, पंकज त्रिपाठी से अंग्रेजी में बात करने के लिए बोलीं रेखा तो एक्टर के जवाब पर हंस पड़े लोग

Pankaj Tripathi-Rekha Melbourne Video
बॉलीवुड

Batwara 1947 Box Office Collection Day 1: ओपनिंग पर ‘आवारापन 2’ ने ‘बटवारा 1947’ को दी मात, जानें पहले दिन का कलेक्शन

Batwara 1947 vs Awarapan 2 box office collection day 1 opening
बॉलीवुड

क्यों एक ही दिन रिलीज हुईं ‘आवारापन 2’ और ‘बंटवारा 1947’? फिल्ममेकर विशेष भट्ट ने किया खुलासा

awaarapan 2 batwara 1947 release clash vishesh bhatt
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.