सुनीता आहूजा के ‘शुगर डैडी’ वाले बयानों पर गोविंदा का पलटवार, बोले- ‘आप बहुत ज्यादा गालियां देने लगीं हैं’

गोविंदा ने कहा, “अच्छा, मैं एक बार फिर कहूंगा कि सुनीता जी, आप बहुत ज्यादा गालियां देने लगी हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि अगर आपसे लोग प्रेरित हो गए और आपका आईना आपको दिखाएंगे, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह का व्यवहार करेंगी, वो भी उसे फॉलो करेंगे।” उन्होंने आगे कहा कि ऐसा न हो कि लोग उनके साथ भी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करने लगेंगे। गोविंदा ने कहा, “कहीं ऐसा न हो कि आपके ही साथ लोग फिर गलत व्यवहार करना और गाली देना शुरू कर दें, तो हम सब बहुत लज्जित हो जाएंगे। ऐसा मत कीजिए। आपने मां-बहन के नाम को बहुत सस्ता कर दिया है।”