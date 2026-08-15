Independence Day 2026: तिरंगा फहराने से पहले रवीना टंडन ने फोड़ा नारियल, जानें क्या है इसकी वजह

इस कार्यक्रम के लिए रवीना ने एक शानदार नीले रंग का अनारकली सूट चुना, जिसमें पारंपरिक आकर्षण और सादगी और नजाकत का बेहतरीन तालमेल था। इस खूबसूरत ड्रेस में बारीक काम और गहरा नीला रंग था, जिससे समारोह में उनका अंदाज बहुत आकर्षक लग रहा था। उन्होंने इस ड्रेस के साथ बड़े इयररिंग्स और ट्रेडिशनल गहने पहने, साथ ही हल्का मेकअप किया था, ताकि पूरी ड्रेस पर ही सबका ध्यान रहे।