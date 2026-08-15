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Independence Day 2026: तिरंगा फहराने से पहले रवीना टंडन ने फोड़ा नारियल, जानें क्या है इसकी वजह

Raveena Tandon Independence Day 2026: एक्ट्रेस रवीना टंडन को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का सम्मान मिला। तिरंगा फहराने से पहले उन्होंने एक पारंपरिक रस्म निभाई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Aug 15, 2026

Raveena Tandon Independence Day 2026 Video

तिरंगा फहराने से पहले रवीना टंडन ने निभाई खास परंपरा। (फोटो सोर्स: instagram-officialraveenatandon)

Raveena Tandon Independence Day 2026 Video: वेलकम टू द जंगल एक्ट्रेस रवीना टंडन ने देशभक्ति के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस इंडिपेंडेंस डे के मौके पर आयोजित एक प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुईं और वहां उन्हें भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का सम्मान मिला। झंडा फहराने की रस्म से पहले उन्होंने एक पारंपरिक रस्म निभाई, जिसमें परंपरा और देशभक्ति का मेल दिखा।

रवीना टंडन ने एक पारंपरिक रस्म निभाई

तिरंगा फहराने के लिए रस्सी खींचने से पहले, रवीना को नारियल फोड़ते और उसका पानी राष्ट्रीय ध्वज के नीचे डालते हुए देखा गया। यह पल एक पारंपरिक शुभ रस्म जैसा लग रहा था, जिससे स्वतंत्रता दिवस समारोह में सांस्कृतिक रंग जुड़ गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी खींची और गर्व के साथ भारतीय ध्वज फहराया।

ध्वजारोहण से पहले फोड़ा नारियल

रवीना टंडन अपनी आस्था के लिए जानी जाती हैं। वह अक्सर मंदिर जाती हैं और धार्मिक परंपराओं में हिस्सा लेती हैं। खास मौकों पर नारियल फोड़ना भी धार्मिक परंपराओं का हिस्सा है। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में भी उन्होंने इसी परंपरा को निभाया। रवीना का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

इस कार्यक्रम के लिए रवीना ने एक शानदार नीले रंग का अनारकली सूट चुना, जिसमें पारंपरिक आकर्षण और सादगी और नजाकत का बेहतरीन तालमेल था। इस खूबसूरत ड्रेस में बारीक काम और गहरा नीला रंग था, जिससे समारोह में उनका अंदाज बहुत आकर्षक लग रहा था। उन्होंने इस ड्रेस के साथ बड़े इयररिंग्स और ट्रेडिशनल गहने पहने, साथ ही हल्का मेकअप किया था, ताकि पूरी ड्रेस पर ही सबका ध्यान रहे।

एक्ट्रेस तृषा तमिलनाडु में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में CM Vijay के साथ शामिल हुईं

एक्ट्रेस तृषा कृष्णन ने तमिलनाडु में झंडा फहराने के कार्यक्रम में शामिल होकर स्वतंत्रता दिवस मनाया, जहाँ उन्हें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय और उनके परिवार के साथ देखा गया। एक्ट्रेस इस जश्न में एक शानदार केसरिया साड़ी पहनकर शामिल हुईं और इस राष्ट्रीय अवसर के लिए पारंपरिक भारतीय लुक अपनाया।

स्वतंर्ता दिवस पर बॉलीवुड सेलेब्स कर रहे हैं पोस्ट

स्वतंत्रता दिवस 2026 पर कंगना रनौत, अक्षय कुमार, अल्लू अर्जुन, सुनील शेट्टी, काजोल और प्रकाश राज समेत कई सितारों ने सोशल मीडिया पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं।

सितारों ने तिरंगे, देश की आजादी और भारतीय सेना के जवानों के प्रति सम्मान जताते हुए देशभक्ति से भरे संदेश साझा किए।

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रवीना टंडन

Updated on:

15 Aug 2026 02:23 pm

Published on:

15 Aug 2026 01:59 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Independence Day 2026: तिरंगा फहराने से पहले रवीना टंडन ने फोड़ा नारियल, जानें क्या है इसकी वजह

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