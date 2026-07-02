’90s की कॉमेडी में थी आजादी, अब हर जोक पर लगता है डर’, रवीना टंडन का बड़ा बयान, बोलीं- बात-बात पर हो जाता है विवाद’

PTI को दिए एक इंटरव्यू में रवीना ने कहा, "आज किसी को बुरा महसूस कराए बिना लोगों को हंसाना शायद रस्सी पर चलने जैसा मुश्किल काम है… 90 के दशक में हमारी फिल्मों में एक बेझिझक, मासूम और पूरी तरह से बेपरवाह मजाकिया अंदाज होता था। ची-ची (गोविंदा) और मैं पूरी तरह से सहज भाव से रिएक्ट करते थे। हम इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे कि कोई मजाक 15 सेकंड की इंटरनेट क्लिप पर कैसा लगेगा या किसी लाइन से सोशल मीडिया पर बहस छिड़ जाएगी। 90 के दशक का वो रॉ, पूरी तरह से किरदार पर आधारित और बेबाक मजाक अब कम ही देखने को मिलता है क्योंकि फिल्ममेकर्स लगातार खुद पर शक करते रहते हैं। हम कुछ ज्यादा ही सावधान हो गए हैं, और कॉमेडी को खुलकर सांस लेने के लिए आजादी की जरूरत है।"