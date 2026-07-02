‘धुरंधर’ vs ‘अल्फा’: क्या आलिया भट्ट की Alpha तोड़ पाएगी, रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ का क्रेज?

आप देख सकते है कि फिल्म के ट्रेलर में ऋतिक रोशन के कबीर धालीवाल की झलक दिखाकर मेकर्स ने उत्साह बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि इतना बड़ा सरप्राइज पहले ही सामने लाना जोखिम भरा फैसला भी हो सकता है। अब सबकी नजरें रिलीज डे पर टिकी हैं। अगर 'अल्फा' दर्शकों को नई कहानी, दमदार एक्शन और अलग अनुभव देने में कामयाब रहती है तो ये YRF स्पाई यूनिवर्स को फिर से मजबूती दे सकती है, लेकिन यदि फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, तो 'धुरंधर' का असर और भी गहरा हो सकता है। ऐसे में इस शुक्रवार सिर्फ एक फिल्म का नहीं, बल्कि पूरे स्पाई यूनिवर्स के भविष्य का फैसला होने वाला है।