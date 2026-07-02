महेश भट्ट ने निर्देशक के तौर पर लिया संन्यास, कन्फर्म करते हुए बोले- डायरेक्शन छोड़ने का अफसोस नहीं

Mahesh Bhatt Confirms Retirement: हिंदी सिनेमा में जब भी संवेदनशील कहानियों और भावनाओं को पर्दे पर उतारने वाले निर्देशकों की बात होती है, तो महेश भट्ट का नाम सबसे पहले लिया जाता है। 'अर्थ', 'सारांश', 'डैडी', 'जख्म' और 'नाम' जैसी फिल्मों से उन्होंने दर्शकों के दिलों में अलग पहचान बनाई। लेकिन अब खुद महेश भट्ट ने साफ कर दिया है कि वो दोबारा निर्देशन की कमान संभालने के मूड में नहीं हैं। उनका मानना है कि आज का फिल्म इंडस्ट्री पहले जैसी नहीं रही और फिल्मों को बनाने का तरीका पूरी तरह बदल चुका है।