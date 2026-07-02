‘उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था’, आयुष्मान के सामने वामिका गब्बी ने खोला सालों पुराना राज, VIDEO वायरल

Ayushmann Khurrana theatre group once rejected Wamiqa Gabbi: बॉलीवुड में कई ऐसी कहानियां हैं जो बताती हैं कि शुरुआती असफलता कामयाबी की राह नहीं रोक सकती। ऐसी ही एक मजेदार कहानी इन दिनों फिर सुर्खियों में है, जिसमें एक समय थिएटर ग्रुप से रिजेक्ट हुईं वामिका गब्बी आज उसी ग्रुप से जुड़े रहे आयुष्मान खुराना के साथ बड़े पर्दे पर काम कर चुकी हैं। दोनों हाल ही में फिल्म 'पति पत्नी और वो 2' में साथ नजर आए, लेकिन उनके बीच का ये रिश्ता कई साल पुरानी यादों से भी जुड़ा हुआ है।