आयुष्मान खुराना के बताया कि कैसे ‘पति पत्नी और वो 2’ का है आमिर खान से कनेक्शन!

फिल्म 'पति पत्नी और वो 2' में आमिर खान की एंट्री (फोटो सोर्स: IMDb)
Pati Patni Aur Woh Do: आयुष्मान खुराना की अपकमिंग फैमिली एंटरटेनर फिल्म 'पति पत्नी और वो दो', जो 15 मई को रिलीज हो रही है। जिसमें आमिर खान और हिंदी सिचुएशनल कॉमेडी के सुनहरे दौर से इत्तेफाक से एक नॉस्टैल्जिक कनेक्शन है। हालांकि, इस फिल्म में एक कल्ट रोमांटिक हिट 'दिल' का फेमस गाना 'आज ना छोड़ूंगा तुझे दम दम' है, जो कहानी में पुरानी यादों और कॉमिक एनर्जी का एक लेयर जोड़ता है, जो काफी दमदार होने वाला है।
बधाई हो, ड्रीम गर्ल, बाला और शुभ मंगल सावधान जैसी फिल्मों के साथ फैमिली कॉमेडी जॉनर में अपनी सफल जगह बनाने के लिए जाने जाने वाले आयुष्मान का कहना है कि इसमें सिचुएशनल कॉमेडी में उनकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन हमेशा आमिर खान की फिल्म कल्ट एंटरटेनर रही हैं।
आयुष्मान खुराना ने इस जॉनर के लिए अपने प्यार और फिल्म में आमिर खान के साथ अचानक लेकिन खास कनेक्शन के बारे में बताया, "मैं आमिर खान का बहुत बड़ा फैन हूं और मुझे उनकी कॉमेडी बहुत पसंद है, जिस तरह से वो सिचुएशनल कॉमेडी के इस जॉनर में हाथ आजमाते हैं, वो मुझे खास तौर पर पसंद है। मुझे लगता है कि आमिर इस जॉनर के सच्चे मास्टर हैं, वो स्क्रीन पर जो कुछ भी करते हैं, वो भी। मेरी फिल्म PPAWD में आमिर खान की एंट्री अचानक हुई और मुझे खुशी है कि ऐसा हुआ।"
इतना ही नहीं, आयुष्मान आगे कहते हैं, "जब हम पति पत्नी और वो दो बना रहे थे, तो हम एक ऐसा गाना चाहते थे जो फिल्म की मजेदार दुनिया और थीम में आसानी से फिट हो जाए। हमें आमिर सर की फिल्म दिल का 'आज ना छोड़ूंगा तुझे दम दम दम' गाना मिला और ये फिल्म में मेरे किरदार की सिचुएशन के लिए एकदम सही लगा। बता दें, फिल्म PPAWD एक सिचुएशनल कॉमेडी है, जो आमिर की फिल्मी अंदाज अपना अपना, इश्क, हम हैं राही प्यार के जैसी ही है। ये वो फिल्में हैं जिन्हें मैं बचपन में देखना पसंद करता था और सच कहूं तो, मैं आज भी इन्हें बहुत बार देख सकता हूं।"
बता दें, मुदस्सर अजीज के डायरेक्शन में बनी 'पति पत्नी और वो दो' का मकसद हर उम्र के दर्शकों के लिए हंसी का चार्म वापस लाना है। PPAWD का मकसद क्लासिक फैमिली एंटरटेनर की खुशी को एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापस लाना है।
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