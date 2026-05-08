आयुष्मान खुराना के बताया कि कैसे ‘पति पत्नी और वो 2’ का है आमिर खान से कनेक्शन!

इतना ही नहीं, आयुष्मान आगे कहते हैं, "जब हम पति पत्नी और वो दो बना रहे थे, तो हम एक ऐसा गाना चाहते थे जो फिल्म की मजेदार दुनिया और थीम में आसानी से फिट हो जाए। हमें आमिर सर की फिल्म दिल का 'आज ना छोड़ूंगा तुझे दम दम दम' गाना मिला और ये फिल्म में मेरे किरदार की सिचुएशन के लिए एकदम सही लगा। बता दें, फिल्म PPAWD एक सिचुएशनल कॉमेडी है, जो आमिर की फिल्मी अंदाज अपना अपना, इश्क, हम हैं राही प्यार के जैसी ही है। ये वो फिल्में हैं जिन्हें मैं बचपन में देखना पसंद करता था और सच कहूं तो, मैं आज भी इन्हें बहुत बार देख सकता हूं।"