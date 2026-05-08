Video: 52 साल के ऋतिक रोशन की ये मैरिज परफॉरमेंस है गजब, आइकॉनिक स्टेप्स से मचा गदर

फैंस कमेंट सेक्शन में लिखने लगे कि ऋतिक 52 साल में भी उतने ही जवान और ऊर्जावान दिखते हैं जितने 2000 में थे। कुछ ने लिखा कि यह इंसान उम्र को मानता ही नहीं। बता दें, ये पहली बार नहीं है जब ऋतिक ने किसी शादी में माहौल को अपने डांस से जीवंत कर दिया हो। दिसंबर 2025 में अपने कजिन ईशान रोशन और ऐश्वर्या सिंह की शादी में वो पूरे परिवार के साथ शामिल हुए थे। साथ ही, बारात में ढोल की थाप पर डांस से लेकर बेटों रेहान और रिधान के साथ सुखबीर के 1999 के हिट गाने पर हाई-एनर्जी परफॉर्मेंस तक हर पल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।