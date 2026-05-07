ना करीना, ना करिश्मा, कपूर खानदान की इस बेटी की एक्टिंग के मुरीद हुए आमिर खान, 45 की उम्र में रिद्धिमा का डेब्यू

कपूर खानदान की बेटियां हमेशा से बॉलीवुड में खास पहचान रखती आई हैं। पहले करिश्मा कपूर और फिर करीना कपूर ने इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाया। अब रिद्धिमा कपूर साहनी भी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने जा रही हैं। हालांकि खास बात ये है कि जहां करिश्मा और करीना ने कम उम्र में फिल्मों में एंट्री ली थी, वहीं रिद्धिमा कपूर ने 40 की उम्र पार करने के बाद अभिनय की दुनिया चुनी है। ताहिर जासूस समेत कई पैपराजी पेज पर आमिर खान के रिएक्शन वाले वीडियो को शेयर किया गया है।