लगातार शूटिंग के बाद अक्षय कुमार पहुंचे अस्पताल, करवाई आंखों की सर्जरी, लेंगे कुछ दिनों का ब्रेक

एक दिन पहले ही, एक्टर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर शूटिंग शेड्यूल पूरा होने की घोषणा की थी। उन्होंने लिखा, “केरल का शेड्यूल पूरा हुआ! खूबसूरत जगह पर अच्छे लोगों के साथ काम करने का मजा ही कुछ और है। हमारे निर्देशक अनीस बज्मी को कैमरे के पीछे की मस्ती के लिए और मेरे खूबसूरत को-स्टार्स @vidya_balan, राशि, छोटा राजपाल और पूरी टीम को ढेर सारा प्यार! ये शेड्यूल बहुत खास रहा।”