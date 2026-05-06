मुस्लिम से की टीवी के ‘हनुमान’ ने पहली शादी, पिता की मौत पर की पार्टी, अमिताभ पहुंचे घर तो सब पी रहे थे शराब

Vindu Dara Singh Birthday: टीवी और फिल्म इंडस्ट्री का जाना-पहचाना चेहरा विंदू दारा सिंह आज अपना 62वां जन्मदिन मना रहे हैं। दिग्गज पहलवान और अभिनेता दारा सिंह के बेटे विंदू ने अपने करियर में कई उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन उनकी जिंदगी के किस्से किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं हैं। चाहे उनकी लव लाइफ हो, विवाद हों या फिर ऐसे किस्से जिन्हें सुनकर लोग हैरान रह जाएं- विंदू हमेशा सुर्खियों में रहे हैं।