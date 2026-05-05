‘नागिन 7’ की एडिटिंग में हुई भारी गलती, विवादित सीन पर अब एकता कपूर के बाद अब एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी

Naagin 7 Scene Editing Mistake: टीवी इंडस्ट्री में हाई-वोल्टेज ड्रामा और शानदार विजुअल्स के लिए पहचाने जाने वाले शो 'नागिन 7' इस बार अपने कंटेंट की वजह से नहीं, बल्कि एक बड़ी तकनीकी चूक के कारण चर्चा में आ गया है। हाल ही में ऑन एयर हुए एक एपिसोड में ऐसा सीन सामने आया, जिसने दर्शकों को हैरान भी किया और सोशल मीडिया पर हंसी का कारण भी बना।