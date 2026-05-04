गुस्से में आपा खो बैठे बसीर अली, सरेआम पैप्स की दबोची कॉलर, वीडियो वायरल

रेडिट पर साझा की गई एक पोस्ट के अनुसार बीती रात प्रिंस नरूला के रेस्टोरेंट की ओपनिंग पार्टी थी जिसमें शिव ठाकरे, रफ्तार और बसीर अली (Baseer Ali) समेंत कई जाने-माने चेहरे शामिल हुए थे। पार्टी में मौजूद एक पैप्स ने स्प्लिट्सविला कंटेस्टेंट सौंदर्या शेट्टी और कियारा समेत अन्य लड़कियों के बारे में अभद्र टिप्पणियां कीं। दरअसल, जब ये बात लड़कियों ने बसीर को बताई तो उन्होंने तुरंत उनके साथ रहने का फैसला किया, लेकिन उस पैप्स ने हरकतें बंद नहीं कीं। जब पार्टी खत्म हुई और बसीर अपनी कार की तरफ जाने लगे तो उस शख्स ने उन्हें गालियां देना शुरू कर दिया और बात हाथापाई तक पहुंच गई।