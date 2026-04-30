‘मैं मारा हुआ बच्चा कोख में लिए घूम रही थी’, प्रेग्नेंसी की न्यूज के बीच सामने आया संभावना सेठ का पुराना वीडियो

इसके आगे बात करते हुए उन्होंने बताया था, जब आप एंब्रोयो ट्रांसप्लांट करते हैं तो उससे पहले एक जेनेटिक्स टेस्टिंग की जाती है। उन्होंने वहीं नहीं किया था। सोचो ये पांचवें महीने में जा कर पता चलता तो क्या होता। एक्ट्रेस ने शॉकिंग खुलासा करते हुए कहा, 'आप ये सोच लो कि तीसरे महीने में स्कैन में मैं गई तब पता चला की बच्चा 15 दिन पहले ही खत्म हो चुका था। 15 दिन में अपने अंदर जहर लेकर घूम रही थी। मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। जबकि मैं 15 दिन से बोल रही थी कि मेरे बहुत दर्द हो रहा है। मेरी डॉक्टर मुझे बोल रही है कि ये तुम्हें ऑर्थराइटिस (गठिया) के कारण हो रहा है।'