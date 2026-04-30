‘चर्च के थोपे हुए नजरिए से थी मेरी लड़ाई’ फेमस कोरियोग्राफर टेरेंस लुईस का धर्म पर बेबाक बयान

Terence Lewis Calls Out 'Discrepancies' In Christianity: मशहूर कोरियोग्राफर टेरेंस लुईस को आज पूरी दुनिया उनकी बेहतरीन डांसिंग और रियलिटी शोज में उनके बेबाक अंदाज के लिए जानती है। लेकिन सफलता के इस मुकाम तक पहुंचने से पहले टेरेंस का मुकाबला सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि उनके अपने ही अंदर चल रहे सवालों और मान्यताओं से भी था। हाल ही में टेरेंस ने अपने बचपन और धर्म को लेकर अपने संघर्ष के बारे में बेहद निजी खुलासे किए। जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि वह कौन-सा समय था जब वह टूट गए थे।