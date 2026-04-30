‘मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ था’ राहुल रॉय ने सुनाई आपबीती तो सपोर्ट में उतरे सितारे, एक रील पर मचा है बवाल

Rahul Roy breaks silence on viral reels: 90 के दशक की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'आशिकी' से करोड़ों दिलों की धड़कन बने राहुल रॉय इन दिनों एक नई जंग लड़ रहे हैं। हाल ही में एक कंटेंट क्रिएटर के साथ उनके कुछ म्यूजिक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसके बाद नेटिजन्स ने उन्हें बुरी तरह ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों ने उनके काम के चुनाव और वीडियो में उनके हाव-भाव को लेकर भद्दे कमेंट्स किए। अब राहुल रॉय ने इन ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है, जिसके बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनके समर्थन में उतर आई है।