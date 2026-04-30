‘तुम मेरे बिना फिल्म नहीं बना सकते’, ‘राजा शिवाजी’ के लिए आखिर सलमान खान ने क्यों कही रितेश देशमुख से ये बात?

सलमान खान ने कहा तुम मेरे बिना फिल्म नहीं बना सकते। (फोटो सोर्स: IMDb)
Raja Shivaji Salman Khan Cameo: रितेश देशमुख इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'राजा शिवाजी' को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। फिल्म के बारे में बात करते हुए रितेश देशमुख ने बताया कि बॉलीवुड के भाईजान उर्फ सलमान खान ने फिल्म में एक रोल करने के लिए बहुत जोर दिया था और इसके लिए उन्होंने किसी भी स्क्रिप्ट या ऑफर का इंतजार नहीं किया। उन्होंने बस फिल्म में काम करने का फैसला कर लिया।
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, सलमान खान रितेश देशमुख की ऐतिहासिक फिल्म 'राजा शिवाजी' में एक विशेष भूमिका निभाने वाले हैं। रितेश द्वारा निर्देशित इस फिल्म के जरिए महाराष्ट्र के महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी को भारत और विदेशी दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश है। हाल ही में एक इंटरव्यू में, रितेश देशमुख ने सलमान के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की और बताया कि कैसे सुपरस्टार ने इस ऐतिहासिक फिल्म में भूमिका निभाने के लिए जोर दिया।
एक फैन हैंडल द्वारा ऑनलाइन शेयर किए गए मराठी इंटरव्यू में, रितेश देशमुख ने कहा, "जब मैंने 'लाई भारी' की शूटिंग की थी, तब सलमान खान उसमें थे। उस समय उन्होंने अनुरोध किया, 'मैं एक सीन करना चाहता हूं।' जब मैं 'वेद' पर काम कर रहा था, तो मैंने उन्हें फोन किया और कहा, 'भाई, मैं आपसे मिलना चाहता हूं।' उन्होंने कहा, 'ठीक है!' मैंने पूछा, 'कब?' उन्होंने कहा, 'किस भूमिका के लिए मिलना चाहते हो? बात पक्की है।' उन्होंने मुझसे बस इतना पूछा, 'शूटिंग कितने दिन की है?' मैंने कहा, 'दो दिन,' और उन्होंने बस इतना कहा, 'ठीक है'।"
हालांकि, रितेश ने बताया कि 'राजा शिवाजी' के साथ उनका रिश्ता थोड़ा अलग था। “मैं इस फिल्म के लिए उनके पास नहीं गया था। हम नए साल पर साथ थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं फिल्म की शूटिंग कब शुरू कर रहा हूं। मैंने कहा, ‘इसी महीने शुरू हो रही है।’ उन्होंने पूछा, ‘मैं कौन सा किरदार निभा रहा हूं?’”
उन्होंने आगे बताया कि कैसे सलमान खान ने इस ऐतिहासिक ड्रामा में भूमिका निभाने पर जोर दिया। “उन्होंने कहा, ‘नहीं, नहीं, नहीं… मेरे बिना फिल्म नहीं बन सकती, मुझे इसमें होना ही होगा।’ वो अपनापन और अपनापन, वो भावना… मैं सोच रहा था कि मैंने अभी तक इस बारे में ठीक से सोचा नहीं था। उन्होंने कहा, ‘मुझे फिल्म में एक भूमिका मिलनी चाहिए।’ फिर एक भूमिका मिल गई… और सलमान खान भी इस फिल्म का हिस्सा थे।”
इसके आगे रितेश देशमुख ने बताया, सुपरस्टार सलमान खान जीवा महाला का किरदार निभाएंगे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे भरोसेमंद सहायकों में से एक थे और एक साहसी और वफादार योद्धा थे। फिल्म में उनके इस वीरतापूर्ण काम को अहमियत दी जाएगी, क्योंकि उनके किरदार का संजय दत्त से आमना-सामना हो सकता है। सलमान खान इससे पहले रितेश देशमुख की फिल्म 'लाई भारी' और फिल्म 'वेद' के गीत "वेद लवले" में कैमियो रोल निभा चुके हैं।
फिल्म में अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, बोमन ईरानी, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी, अमोल गुप्ते और जेनेलिया समेत कई दूसरे कलाकार भी हैं। बता दें कि यह फिल्म 1 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।
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