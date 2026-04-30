‘तुम मेरे बिना फिल्म नहीं बना सकते’, ‘राजा शिवाजी’ के लिए आखिर सलमान खान ने क्यों कही रितेश देशमुख से ये बात?

एक फैन हैंडल द्वारा ऑनलाइन शेयर किए गए मराठी इंटरव्यू में, रितेश देशमुख ने कहा, "जब मैंने 'लाई भारी' की शूटिंग की थी, तब सलमान खान उसमें थे। उस समय उन्होंने अनुरोध किया, 'मैं एक सीन करना चाहता हूं।' जब मैं 'वेद' पर काम कर रहा था, तो मैंने उन्हें फोन किया और कहा, 'भाई, मैं आपसे मिलना चाहता हूं।' उन्होंने कहा, 'ठीक है!' मैंने पूछा, 'कब?' उन्होंने कहा, 'किस भूमिका के लिए मिलना चाहते हो? बात पक्की है।' उन्होंने मुझसे बस इतना पूछा, 'शूटिंग कितने दिन की है?' मैंने कहा, 'दो दिन,' और उन्होंने बस इतना कहा, 'ठीक है'।"