अभिषेक बच्चन ने तलाक की खबरों और ऐश्वर्या राय संग रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी, किए कई खुलासे

Abhishek Bachchan On Aishwarya Rai Marriage: बॉलीवुडके सबसे चर्चित कपल्स में से एक, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी को लगभग 18 साल हो चुके हैं। कपल की एक बेटी आराध्या भी है, लेकिन दोनों की शादी में एक समय ऐसा भी आया था जब कपल के तलाक की खबरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था। कहा जाता था कि ऐश्वर्या अपने ससुराल नहीं रहती वह अपनी मां के घर शिफ्ट हो गई है। फिर कुछ समय बाद दोनों एक साथ स्पॉट हुए और सभी खबरों पर विराम लगा दिया। अब उन्हीं खबरों को लेकर और ऐश्वर्या राय संग अपने रिश्तों पर अभिषेक बच्चन ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपना रिश्ता बचाया। जिसे सुनकर उनके फैंस भी हैरान हो रहे हैं।