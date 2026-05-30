राहुल रॉय की खराब सेहत की अफवाहों पर दीपक तिजोरी ने बताई सच्चाई, बोले- मैं उनके टच में हूं

राहुल रॉय ने करारा जवाब देते हुए सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक और मजबूत संदेश लिखा था। राहुल ने लिखा था, "मैं पूरी ईमानदारी और विनम्रता के साथ अपना काम कर रहा हूं। मुझ पर ब्रेन स्ट्रोक से पहले के कुछ कानूनी और वित्तीय मामले हैं जिन्हें मुझे चुकाना है। अगर आप मेरे संघर्षों या मेरी सादगी का उपहास उड़ाते हैं, तो यह मेरे बारे में कम और आपकी सोच के बारे में ज्यादा बताता है। अगर आपको वाकई मेरी इतनी चिंता है, तो दूसरों का मजाक उड़ाने के बजाय मुझे कोई सम्मानजनक काम ढूंढने में मदद करें। मैं मेहनत करके कमा रहा हूं। स्ट्रोक के बाद मेरा सक्रिय रहना बहुत जरूरी है और मैं जब तक जिंदा हूं, काम करना चाहता हूं क्योंकि यही मुझे हिम्मत देता है। आप मुझे तोड़ नहीं सकते।"