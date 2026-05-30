दूसरे बच्चे के नाम पर परिणीति चोपड़ा ने की तौबा, राघव चड्ढा से बोलीं- टीवी बंद कर दो

परिणीति चोपड़ा की पहली फिल्म इश्कजादे में गौहर खान का एक आइटम नंबर काफी मशहूर हुआ था। तभी से ही दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे रिश्तें शेयर करती हैं। अब जब परिणीति चोपड़ा इंडस्ट्री में अब तक मां बनने का अनुभव ले चुकीं अभिनेत्रियों से रूबरू हो ही रही हैं तो इसमें भला गौहर खान कैसे पीछे रह जाती। गौहर परिणीति के शो में अपने पति जैद के साथ पहुंचीं। यहां उन्होंने मां बनने से जुड़े अनुभवों को शेयर किया।