न ‘किंग’, ना ‘रामायण’, IMDb की लिस्ट में दिलजीत दोसांझ की रोमांटिक ड्रामा बनी 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म

IMDb Most Anticipated Indian Film of 2026: हिंदी सिनेमा के लिए साल 2026 एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल रहा है। इस साल की बड़ी शुरुआत रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर 2- द रिवेंज' की धमाकेदार एंट्री से हुई। दुनियाभर में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़े। अब लेकिन अभी साल के 5 महीने ही ख़तम हुए हैं और आने वाले महीनों में शाहरुख़ खान की 'किंग', रणबीर कपूर की रामायण और आलिया भट्ट की अल्फा फिल्में रिलीज होने को है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये फिल्में भारतीय सिनेमा के बॉक्स ऑफिस को और भी ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं।