‘टॉक्सिक ने मुझे मर्द-औरत के रिश्ते समझाए’, कियारा आडवाणी फिल्म में अपने किरदार को लेकर हुईं इमोशनल

कियारा ने बॉम्बे टाइम्स से बातचीत में कहा कि जब डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने उन्हें स्क्रिप्ट सुनाई तो उन्हें ये समझने में थोड़ा समय लगा कि ये भी एक नॉर्मल नजरिया है, प्यार भी ग्रे हो सकता है, नॉर्मल से खास हो सकता है और उसमें एक अलग तरह की आजादी भी हो सकती है। हालांकि, नादिया के किरदार की बात करते हुए कियारा ने कहा, "काश मैं भी अपने विचारों में इतनी अलग और आजाद होती।" ये बात उन्होंने इतनी सहजता से कही कि फैंस का मन भी इस किरदार को जानने के लिए उत्सुक हो गया।