पहले कियारा, फिर अनीत पड्डा अब Madhubala बायोपिक की कास्टिंग पर पक्का हुआ इस एक्ट्रेस का नाम

ये प्रोजेक्ट सालों से बजट की कमी और कास्टिंग को लेकर कई उलझनों में फंसी हुई थी, लेकिन इस साल 2026 की शुरुआत में एक बड़ा बदलाव आया जब दिग्गज फिल्मेंकर संजय लीला भंसाली ने इस बायोपिक में बतौर प्रोड्यूसर कदम रखा। अब फिल्म को 'डार्लिंग्स' के लिए फेमस डायरेक्टर जसमीत के रीन डायरेक्ट करेंगी। दरअसल, ये प्रोजेक्ट डायरेक्ट-टू-स्ट्रीमिंग रिलीज के तौर पर तैयार किया जा रहा है और जुलाई 2026 में शूटिंग शुरू होने की उम्मीद है।