‘धुरंधर 2’ के भरी महफिल में सारा अर्जुन का बड़ा बयान, रणवीर सिंह को लेकर कह दी ये बात, Video Viral

फिल्म की एक्ट्रेस सारा अर्जुन का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सारा ने कहा है कि असली 'धुरंधर' हमारी ऑडियंस है। उन्होंने ये बात एक इवेंट के दौरान कही, "आज जो धुरंधर बनी है वो आपकी वजह से बनी है और मैं हमेशा कहती रहूंगी कि असली धुरंधर और सबसे बड़ी धुरंधर हमारी ऑडियंस है।" इस पर इवेंट में शामिल लोग उनकी बात पर जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते नजर आए, लेकिन वहां मौजूद कुछ लोगों ने सारा के ऊपर कमेंट भी किया।