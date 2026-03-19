‘धुरंधर 3’ की हो रही है तैयारी? Aditya Dhar के पोस्ट ने बढ़ाई हलचल, बना सस्पेंस

आदित्य धर ने फिल्म के रिलीज से पहले एक स्पेशल पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने फैंस से विनम्र होकर अपील किया है कि वे फिल्म के स्पॉइलर शेयर ना करें। इस पोस्ट का कैप्शन काफी सुर्खियों में है, क्योंकि उसमें आदित्य ने लिखा है कि 'जब तक क्रेडिट्स खत्म न हो जाएं, अपनी सीट से न उठें।' साथ ही उन्होंने एक ब्लिंक आई वाला इमोजी भी लगाया है। इससे कई फैंस को लगता है कि फिल्म के लास्ट में कोई सरप्राइज या फिर अगला पार्ट हो सकता है।