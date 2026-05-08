8 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

तमिलनाडु में बड़ा सियासी ट्विस्ट! कौन है कस्तूरी शंकर जिसने थलपति विजय को कहा- अब तो ये फंस गए

Kasthuri Shankar statement on Vijay's: तमिलनाडु में हाल ही में एक बड़ा सियासी ट्विस्ट देखने को मिला है, जहां कस्तूरी शंकर ने थलपति विजय को लेकर अपनी तीखी टिप्पणी की है। जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

May 08, 2026

तमिलनाडु में बड़ा सियासी ट्विस्ट! कौन है कस्तूरी शंकर जिसने थलपति विजय को कहा- अब तो ये फंस गए

कस्तूरी शंकर और थलपति विजय (फोटो सोर्स: x)

Kasthuri Shankar statement on Vijay's: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों में एक्टर विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) ने 108 सीटें जीतकर बड़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन राज्य के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने साफ किया कि इतने सीटों के बाद भी TVK के पास सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत नहीं है। बता दें, इस घोषणा के बाद विजय के सपोर्टस का जश्न जल्द ही खत्म हो गया है और राजनीतिक माहौल में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है।

कांग्रेस के साथ गठबंधन के तौर पर सरकार बनाने की बात कही

पार्टी में बहुमत न होने की स्थिति पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्य और तमिल एक्ट्रेस कस्तूरी शंकर ने अपनी राय दी। कस्तूरी शंकर ने ANI से बात करते हुए सबसे पहले विजय को तमिलनाडु के लोगों से मिले जनादेश के लिए बधाई दी। इसके बाद उन्होंने बताया कि विजय को इस परेशानियों का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने खुद को अकेली पार्टी के रूप में पेश नहीं किया, बल्कि कांग्रेस के साथ गठबंधन के तौर पर सरकार बनाने की बात कही।

कस्तूरी शंकर ने बताया कि, "जब विजय सरकार बनाने के लिए गवर्नर से मिले, तो उन्होंने अपने आप को TVK के रूप में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर नहीं दिखाया। उन्होंने कांग्रेस के 5 विधायकों को साथ जोड़कर एक गठबंधन बनाकर बहुमत दिखाने की कोशिश की। मेरा मानना है कि इससे समस्या बनी क्योंकि अगर आप गठबंधन हैं तो आपको साफ बहुमत दिखाना होता है, अब ये यहां फंस गए।"

विजय को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का सामना करना चाहिए

इतना ही नहीं, गवर्नर ने अब TVK से बहुमत साबित करने को कहा है, जो कि कस्तूरी के मुताबिक कानून और संविधान के सुरक्षित पहलू हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में किसी भी हालत में नए चुनाव नहीं चाहते और इसलिए विजय को चाहिए कि वे TVK के रूप में विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का सामना करें। कस्तूरी ने सुझाव दिया कि गठबंधन में जाने से पहले विजय को अपनी पार्टी की ताकत पर ध्यान देना चाहिए।

पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं

4 मई को चुनाव के परिणाम आने के बाद लोगों ने उम्मीद जताई थी कि विजय के साथ अगली सरकार बनेगी और वो जल्द सीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन इसके बजाय उन्हें दो बार गवर्नर से मुलाकात करनी पड़ी, जहां उन्होंने सरकार बनाने का समर्थन हासिल करने की कोशिश की। गवर्नर के कार्यालय ने बताया कि अभी तक सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत समर्थन नहीं मिला है। इस बयान के बाद पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।

हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि तमिलनाडु में आगे की राजनीति किस दिशा में बढ़ेगी, लेकिन Vijay और उनकी पार्टी TVK के लिए ये चुनौती होगी कि वे विधानसभा में बहुमत साबित कर सकें और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरें।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

08 May 2026 04:35 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / तमिलनाडु में बड़ा सियासी ट्विस्ट! कौन है कस्तूरी शंकर जिसने थलपति विजय को कहा- अब तो ये फंस गए

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

विजय थलापति बनेंगे सीएम या नहीं? फैंस हुए कंफ्यूज, TVK सपोर्टर कर रहे दुआ

विजय थलापति बनेंगे सीएम या नहीं? फैंस हुए कंफ्यूज, TVK सपोर्टर कर रहे दुआ
टॉलीवुड

थलपति विजय और तृषा की डेटिंग अफवाहों के बीच कूदीं राखी सावंत, दी शादी की सलाह

थलपति विजय-तृषा की डेटिंग अफवाहों के बीच कूदीं राखी सावंत, दी शादी की सलाह
टॉलीवुड

‘मैंने आपको CM की कुर्सी पर बैठे देखा है’, थलापति विजय के को-एक्टर ने 2 साल पहले ही कर दी थी जीत की भविष्यवाणी

Thalapathy Vijay Victory Prediction
मनोरंजन

हिंदी बोलने पर उड़ा मजाक तो भड़कीं साई पल्लवी, ट्रोलर्स को दिया मुंहतोड़ जवाब

हिंदी बोलने पर उड़ा मजाक तो भड़कीं साई पल्लवी, ट्रोलर्स को दिया मुंहतोड़ जवाब
टॉलीवुड

बाहुबली स्टार्स संग रिश्तों की खबरों ने फिर बटोरी सुर्खियां, विजय की जीत के बाद चर्चा में तृशा कृष्णन की लव लाइफ

थलापति विजय की जीत के बाद तृशा कृष्णन की डबल डेटिंग लव लाइफ बनी हॉट टॉपिक
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.