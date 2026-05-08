तमिलनाडु में बड़ा सियासी ट्विस्ट! कौन है कस्तूरी शंकर जिसने थलपति विजय को कहा- अब तो ये फंस गए

4 मई को चुनाव के परिणाम आने के बाद लोगों ने उम्मीद जताई थी कि विजय के साथ अगली सरकार बनेगी और वो जल्द सीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन इसके बजाय उन्हें दो बार गवर्नर से मुलाकात करनी पड़ी, जहां उन्होंने सरकार बनाने का समर्थन हासिल करने की कोशिश की। गवर्नर के कार्यालय ने बताया कि अभी तक सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत समर्थन नहीं मिला है। इस बयान के बाद पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।