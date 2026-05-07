बाहुबली स्टार्स संग रिश्तों की खबरों ने फिर बटोरी सुर्खियां, विजय की जीत के बाद चर्चा में तृशा कृष्णन की लव लाइफ

संगीता सोरनालिंगम ने 25 अगस्त 1999 को एक्टर और पॉलिटिशियन थलपति विजय से शादी की थी, लेकिन 27 फरवरी को एक ऐसी खबर सामने आई जिसने उनके फैंस को हैरान कर दिया। शादी के 26 साल बाद, सोरनालिंगम ने बेवफाई के आरोपों के आधार पर तलाक देने की बात कहीं। इस मामले पर फिलहाल पति-पत्नी दोनों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये खबर केवल अफवाह बनी हुई है और अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये सब तब शुरू हुआ जब तृशा कृष्णन ने पिछले साल विजय के जन्मदिन पर उनके लिए एक बर्थडे विश पोस्ट किया, जिस पर लोगों का ध्यान गया।