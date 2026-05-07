बाहुबली स्टार्स संग रिश्तों की खबरों ने फिर बटोरी सुर्खियां, विजय की जीत के बाद चर्चा में तृशा कृष्णन की लव लाइफ

तृशा कृष्णन की डबल डेटिंग लव लाइफ बनी हॉट टॉपिक (फोटो सोर्स: IMDb)
Trisha krishnan double dating rumours: साउथ सुपरस्टार प्रभास ने फेमस टॉक शो 'कॉफी विद करण' के सीजन 8 में हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने कई नई बातें शेयर कीं। इस एपिसोड में प्रभास ने बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री से जुड़े कई सवालों के मजेदार जवाब दिए।
संगीता सोरनालिंगम ने 25 अगस्त 1999 को एक्टर और पॉलिटिशियन थलपति विजय से शादी की थी, लेकिन 27 फरवरी को एक ऐसी खबर सामने आई जिसने उनके फैंस को हैरान कर दिया। शादी के 26 साल बाद, सोरनालिंगम ने बेवफाई के आरोपों के आधार पर तलाक देने की बात कहीं। इस मामले पर फिलहाल पति-पत्नी दोनों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये खबर केवल अफवाह बनी हुई है और अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये सब तब शुरू हुआ जब तृशा कृष्णन ने पिछले साल विजय के जन्मदिन पर उनके लिए एक बर्थडे विश पोस्ट किया, जिस पर लोगों का ध्यान गया।
खबरों के अनुसार, एक्ट्रेस राणा दग्गुबाती और प्रभास के साथ रिश्ते थे। करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण' में प्रभास ने कहा था, "वो तृशा कृष्णन 10 सालों से मेरी दोस्त हैं और काफी लंबे समय तक दोस्त रहे और डेट भी किया, लेकिन मुझे लगता है कि चीजें सही नहीं बनीं।" जहां तक प्रभास की बात कि जाए तो, ये केवल अफवाहें थीं और दोनों में से किसी ने भी इसे पुष्टि नहीं की। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि विजय अपनी पत्नी के साथ लंबे समय से करीब नहीं हैं और केवल बच्चों के कारण कोई आधिकारिक तलाक नहीं हुआ है।
तो वहीं कुछ लोग इसे राजनीति से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि साफथ इंडस्ट्री की राजनीति में तलाक को अभी भी एक टैबू माना जाता है। हालांकि, कुछ ने उदाहरण देते हुए कहा कि पूर्व सीएम और तमिल सिनेमा के फेमस स्टार MGR ने 3 बार शादी की थी, इसलिए ये कोई बड़ा टैबू नहीं होना चाहिए। विजय और तृशा हमेशा साथ छुट्टियां मनाते हैं, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि उनके संबंध मजबूत हैं।
इसके साथ ही, प्रभास ने ये बताया कि अगर उन्हें बॉलीवुड की किसी एक्ट्रेस के साथ काम करना हो तो उनकी पसंद कैटरीना कैफ होंगी। साथ ही, उन्होंने रणबीर कपूर को इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में गिना। रैपिड फायर राउंड में जब करण ने प्रभास से तमन्ना भाटिया, अनुष्का शेट्टी और काजल अग्रवाल में से अपनी पसंदीदा को-स्टार के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने अनुष्का का नाम लिया। प्रभास ने साफ किया कि ये किसी अफवाह पर बेस्ड नहीं है, बल्कि वो पिछले 8 सालों से अनुष्का के करीबी दोस्त हैं।
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