28 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

टॉलीवुड

थलपति विजय की ‘जन नायकन’ को लेकर हुआ बड़ा ऐलान, दोबारा जोड़े जाएंगे ये 6 डिलीट सीन्स

Jana Nayagan: थलपति विजय की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जन नायकन' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। फिल्म के निर्देशक एच विनोथ ने फैंस को एक खबर देकर खुश कर दिया है। मेकर्स जल्द ही थिएटर में 6 डिलीट किए गए कॉमेडी, एक्शन और इमोशनल सीन जोड़ने वाले हैं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jul 28, 2026

Jana Nayagan Thalapathy Vijay 6 deleted scenes added

'जन नायकन' थलपति विजय (Photo Source- Jana Nayagan Film)

Jana Nayagan Thalapathy Vijay 6 deleted scenes added: तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थलपति विजय (Thalapathy Vijay) की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जन नायकन' (Jana Nayakan) बॉक्स ऑफिस पर अपनी जबरदस्त सफलता का परचम लहरा रही है। इसी बीच विजय के फैंस के लिए एक और बेहद रोमांचक खबर सामने आई है। फिल्म के निर्देशक एच विनोथ (H Vinoth) ने खुलासा किया है कि मेकर्स थिएटर में चल रही फिल्म में 6 डिलीट किए गए सीन (Deleted Scenes) को फिर से जोड़ने की योजना बना रहे हैं, जो फाइनल एडिट कट का हिस्सा नहीं बन पाए थे।

फिल्म में जन नायकन के डिलीट सीन जुडेंगे

जन नायकन एक यह पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म हैं जिसे सर्टिफिकेशन प्रक्रिया में देरी के कारण अपनी तय तारीख 9 जनवरी के बजाय 23 जुलाई, 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। रिलीज के बाद से ही फिल्म को दर्शकों का शानदार प्यार मिल रहा है। सोमवार को चेन्नई में आयोजित फिल्म की सक्सेस मीट (Success Meet) के दौरान निर्देशक एच विनोथ ने फैंस को यह सरप्राइज दिया। उन्होंने बताया: "ए़डिटिंग प्रक्रिया के दौरान हमें छह बेहतरीन दृश्यों को हटाना पड़ा था। इनमें थलपति विजय सर के दो कॉमेडी सीन, दो एक्शन से भरपूर सीन और दो बेहद इमोशनल सीन शामिल हैं। हम इन्हें अगले हफ्ते या उसके आसपास सिनेमाघरों वाले प्रिंट में जोड़ने पर विचार कर रहे हैं।"

इस इवेंट के दौरान जब डायरेक्टर से पूछा गया कि दर्शक इस अपडेटेड कट को कब देख सकेंगे, तो विनोथ ने कहा कि अंतिम फैसला निर्माताओं (Producers) का होगा, लेकिन उनकी तरफ से तैयारी पूरी हो चुकी है। वहीं, यह ध्यान रखना जरूरी है कि हटाए गए सीन YouTube और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने की संभावना ज्यादा है। अगर इन सीन को थिएटर में जोड़ा जाता है, तो फिल्म को फिर से सेंसर सर्टिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। रिलीज से पहले फिल्म के सेंसर प्रोसेस को लेकर हुए विवाद को देखते हुए, इन सीन को थिएटर में जोड़ना मुश्किल लगता है।

बॉक्स ऑफिस पर 233 करोड़ पार पहुंची फिल्म

इस खबर के बाद जिन फैंस ने फिल्म देख ली है, वह भी विजय के अतिरिक्त फुटेज देखने के लिए दोबारा थिएटर जाने के लिए उत्साहित हो रहे हैं। 'जन नायकन' की कमाई की बात करें तो फिल्म ने रिलीज के शुरुआती 5 दिनों में ही भारत में 134.90 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, जबकि दुनियाभर में इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 233 करोड़ से अधिक पहुंच चुका है।

“पति की ताकत से डरती थी”, रैपर बादशाह की पत्नी ईशा रिखी का पोस्ट वायरल, फैंस बोले आप स्ट्रॉन्ग हो, हम आपके साथ हैं

ये भी पढ़ें
Badshah wife Isha Rikhi break silence amid divorce rumours said i Was afraid of my husband influence power

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Jul 2026 12:06 pm

Published on:

28 Jul 2026 12:06 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / थलपति विजय की ‘जन नायकन’ को लेकर हुआ बड़ा ऐलान, दोबारा जोड़े जाएंगे ये 6 डिलीट सीन्स

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Jana Nayagan Box Office Collection Day 3: ‘जन नायकन’ ने उड़ाया गर्दा, शनिवार को बनाया रिकॉर्ड, 100 करोड़ के पहुंची करीब

Jana Nayagan Box Office Collection Day 3 thalapathy vijay film beat surya and trisha krishnan Karuppu record
टॉलीवुड

CJP Jantar Mantar Protest: “बच्चों के मरने के बाद जागे हम” सरकार की नाकामी पर कमल हासन ने बोला हमला, कहा- सोनम वांगचुक की जरूरत

CJP Jantar Mantar Protest Kamal Haasan said india has failed its children we woke up student death
टॉलीवुड

विजय थलापति की फिल्म ‘जन नायकन’ हुई रिलीज, थिएटर में नाचे लोग, बजी सीटी और तालियां, आतिशबाजी से बदला माहौल

Vijay thalapathy last film Jana Nayagan release fans danced in theaters amidst whistles and applause
टॉलीवुड

विजय थलपति को चुनाव जीताने के लिए LEAK की गई थी फिल्म ‘जन नायकन’? डायरेक्टर ने दिया बड़ा बयान

Jana Nayagan Director H Vinoth big clarifies on film leak for tamil nadu vidhansabha election allegation
टॉलीवुड

एक्शन सीन के दौरान गिरे नंदमुरी बालकृष्ण, घुटने में लगी चोट, फैंस की बढ़ी टेंशन

Nandamuri Balakrishna
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.