थलपति विजय की ‘जन नायकन’ को लेकर हुआ बड़ा ऐलान, दोबारा जोड़े जाएंगे ये 6 डिलीट सीन्स

जन नायकन एक यह पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म हैं जिसे सर्टिफिकेशन प्रक्रिया में देरी के कारण अपनी तय तारीख 9 जनवरी के बजाय 23 जुलाई, 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। रिलीज के बाद से ही फिल्म को दर्शकों का शानदार प्यार मिल रहा है। सोमवार को चेन्नई में आयोजित फिल्म की सक्सेस मीट (Success Meet) के दौरान निर्देशक एच विनोथ ने फैंस को यह सरप्राइज दिया। उन्होंने बताया: "ए़डिटिंग प्रक्रिया के दौरान हमें छह बेहतरीन दृश्यों को हटाना पड़ा था। इनमें थलपति विजय सर के दो कॉमेडी सीन, दो एक्शन से भरपूर सीन और दो बेहद इमोशनल सीन शामिल हैं। हम इन्हें अगले हफ्ते या उसके आसपास सिनेमाघरों वाले प्रिंट में जोड़ने पर विचार कर रहे हैं।"