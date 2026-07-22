विजय थलपति को चुनाव जीताने के लिए LEAK की गई थी फिल्म ‘जन नायकन’? डायरेक्टर ने दिया बड़ा बयान

Jana Nayagan leak controversy: तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री और मशहूर अभिनेता विजय (Vijay) की बतौर एक्टर आखिरी फिल्म 'जन नायकन' (Jana Nayagan) आखिरकार सात महीने के लंबे इंतजार के बाद सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है। एच विनोथ के निर्देशन में बनी यह हाई-बजट पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म सेंसर बोर्ड से क्लीयरेंस और लंबी कानूनी लड़ाइयों में फंसी रही थी और इस बीच उस समय हंगामा मच गया जब ये फिल्म इंटरनेट पर ऑनलाइन लीक हो गई थी, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में यह आरोप और कयास लगने लगे थे कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय को जीताने के लिए इसे जानबूझकर लीक कराया गया था। अब लंबे अरसे बाद खुद निर्देशक एच विनोथ ने इन सभी आरोपों का मुंहतोड़ जवाब दिया है।