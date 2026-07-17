थलपति विजय- तृषा कृष्णन पर अभिनेता ध्यान श्रीनिवासन ने कसा तंज! CM पद की शपथ पर दिया बड़ा बयान

Dhyan Sreenivasan Dig on Vijay and Trisha: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बिंदास, बेबाक और हाजिरजवाब स्टार्स की जब भी बात आती है, तो मलयालम अभिनेता ध्यान श्रीनिवासन (Dhyan Sreenivasan) का नाम सबसे ऊपर आता है। अपनी फिल्मों के साथ-साथ ध्यान अपने कमाल के सेंस ऑफ ह्यूमर और अपने बड़े बयानों के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान ध्यान ने कुछ ऐसा कह दिया, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। इस बार उनके निशाने पर कोई और नहीं, बल्कि तमिलनाडु के सुपरस्टार और नए मुख्यमंत्री बने थलपति विजय (Vijay) और उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड कहे जाने वाली खूबसूरत अभिनेत्री तृषा कृष्णन (Trisha Krishnan) थीं।