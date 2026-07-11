दोनों हैं शादीशुदा, दोनों के हैं बच्चे, फिर भी ‘Tabaahi’ के सीन पर सिर्फ कियारा आडवाणी हुईं ट्रोल, तो यश बने हीरो!

बॉलीवुड में रोमांटिक और सेंसुअल सीन्स कोई नई और बड़ी बात नहीं हैं। समय के साथ फिल्मों कई बदलाव हुए है और मेकर्स कहानी की जरूरत के मुताबिक ऐसे सीन शामिल करते हैं, लेकिन जब दर्शकों की प्रतिक्रिया सिर्फ फिमेल स्टार्स पर केंद्रित हो जाए और मेल स्टार्स की उसी रोल की तारीफ होने लगे, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि समाज में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग पैमाने अब भी मौजूद हैं।