‘रोमांटिक सीन से घबराता था’, Toxic विवाद के बीच Yash का पुराना इंटरव्यू चर्चा में

Yash Toxic Controversy: KGF एक्टर यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म का हाल ही में फीमेल ओरिएंटेड टीजर रिलीज हुआ है, जिसके बाद फिल्म के कंटेंट और सीन को लेकर पहले से चल रहे विवाद और बढ़ गए हैं। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी 'Toxic' अपने नाम की तरह ही विवादों में घिरी हुई है। फिल्म के पहले टीजर और हाल ही में रिलीज हुई रिलीज-डेट के ऐलान और नए टीजर दोनों को ही आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। कई दर्शकों ने इसको "अश्लील" कंटेंट बताया है। मगर आपको बता दें कि एक पुराने इंटरव्यू में फिल्म के लीड एक्टर यश ने कहा था कि वो कभी भी ऐसा सीन नहीं करेंगे जिसको वो अपने मम्मी-पापा के साथ बैठ कर न देख पाएं। अब यश द्वारा कही गई इस बात के लगभग 10 साल बाद कई फैंस कमेंट कर रहे हैं कि वो अपनी ही बात से मुकर गए हैं।